Dolarda son durum

Dolar son dakika! Dolar ne kadar oldu! 17 Ağustos 2022 dolar kuru

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Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 17.90 - 17.95 bandındaki hareketine 17 Ağustos Çarşamba günü de devam ediyor. Dolar/TL güne 17.94 seviyesinden başlıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin 5 yıllık risk primindeki düşüşle birlikte Türkiye'nin CDS'i de son dönemde 900'lü seviyelerden 700'lere kadar inerken dolar kurunda anlamlı bir oynama olmadı. Zaman zaman 17.90 altını test eden dolar/TL 17.95 bandındaki sınırlı hareketini sürdürüyor.

Piyasalarda bugün Fed'in toplantı tutanakları izlenecek