Son dakika Dolar kurunda patriot hareketliliği: Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar/TL kuru

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanmasının ardından geçen günlerde gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çevirse de dün sınırlı gerilemişti.

Bankacılar FED'in faiz kararı öncesi küresel piyasalardaki sert satış baskısının bugün itibarıyla biraz azaldığını bunun Türkiye piyasalarında da hissedildiğini belirtirken, küresel ekonominin yavaşlayacağına ilişkin artan endişeler nedeniyle dolar Fed toplantısı öncesinde baskı altında.

Fed'in küresel büyümeye yönelik artan riskler karşısında para politikasını sıkılaştırma döngüsüne yakında ara vermesi ve 3 senedir sürdürdüğü faiz arttırımlarında frene basması bekleniyor.

Goldman Sachs'a göre dolar, Fed yetkililerinin 2019 faiz artırımlarına ilişkin medyan tahmini 2'ye düşmek yerine 3'te kalırsa G – 10 paraları karşısında yılın sonuna doğru yeni zirveler görebilir.

Dolar/TL dün 5.38 seviyesinden güne başladıktan sonra 5.3323'e kadar geriledi ve kapanışı 5.34'lerden yaptı.

PATRİOT HABERİYLE DOLAR DÜŞTÜ

Türkiye piyasalarında ise Suriye'de ABD askerlerinin de yer aldığı Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan operasyonun piyasalarda bir risk unsuru olarak izleniyor ve TL diğer para birimlerine göre sınırlı da olsa negatif ayrışıyor. Piyasalar Fırat'ın doğusuyla ilgili gelişmeleri izlerken, ABD'den gelen Patriot haberiyle TL, gece sığ piyasada değer kazandı.

ABD ile gerilen ilişkilerin Rahip Brunson davasında çıkan tahliyeyle birlikte normalleşmeye başlamasının ardından, senatonun Türkiye'ye S-400 muadili olarak gösterilen Patriot satışına onay vermesi ilişkilerin iyileşmeye başladığına dair sinyalleri güçlendirerek olumlu hava yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş de TL'yi pozitif etkiliyor



Tahvil ve bono piyasasında ise iç borçlanmanın bireysel yatırımcılara ve TL dışı yatırım araçlarıyla çeşitlendiriliyor olmasının finansal kesimden yapılan borçlanma rasyolarına etkisi yakından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara yönelik altın, euro ve dolar cinsi tahvil ve sukuk ihraçlarında talep toplamaya başlamıştı.

Hazine'nin mevcut borçlanma yapısında Ekim 2018 itibarıyla 589.8 milyar TL tutarındaki iç borç stokunun 589.6 milyar TL'lik

kısmı, yani neredeyse tamamı hala TL cinsinden. Hazine'nin 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla iç borç stoku içerisinde sadece 42 milyon euro karşılığı döviz borçlanması bulunuyor.

Piyasalarda süreç yakından izlenirken genel beklenti Hazine'nin iç borçlanmasında döviz payının sınırlı kalmaya devam edeceği yönünde. Mevduata göre vergi avantajı olan tahvilin bireysel yatırımcılar tarafından ne kadar tercih edileceği ise döviz borçlanmanın piyasaya etkisini belirleyecek.