HABERTURK.COM

Fed'in faiz kararı sonrası dolar, küresel ölçekte değer kaybetti. Fed parasal genişlemeyi sürdüreceğini belirtirken 2022 yılı dahil olmak üzere mevcut 0-0.25 aralığındaki faizlerin sabit kalacağına işaret etti.

Fed Başkanı Powell, basın toplantısında "Faizleri artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz." dedi. Dolar endeksi 96 puanın altını test etse de tutunamadı ve düzeltme sonrası 96.30 seviyesine yükseldi.

Euro/dolar paritesi 1.14 üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesini gördü. Geçen hafta 1700 doların altını gören ons altın tekrar 1730 doları test ederken gelişen ülke paraları da dolar karşısında değerlendi.

Dolar/TL, Fed kararı sonrası sığ piyasada 6.79'dan 6.76''ları gördü ancak kur 11 Haziran sabahı 6.7820'den el değiştiriyor.