Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın beklentinin üzerindeki önden yüklemeli faiz artışının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Hafta başında koronavirüs mutasyonu nedeniyle 7.73 seviyesini gören kur TCMB faiz kararı öncesi 7.65 seviyesinde işlem görürken 200 baz puanlık artış sonrası 7.56'ya kadar çekildi.

25 Aralık günü dolar kuru 7.5847 TL'de, euro ise 9.2569 TL'den el değiştiriyor. Gram altın fiyatı ise 458 TL'de.

Yurtdışı piyasalar Noel nedeniyle tatil.