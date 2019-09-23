Dolar/TL, geçen hafta petrol üretimindeki kesinti ve Fed kararlarıyla 5.65 - 5.75 arasında dalgalı bir seyir izlemişti. Piyasalar kapandıktan sonra gelen TCMB'nin yabancı para mevduatlarındaki zorunlu karşılıklı hamlesinin yansımaları bugün izlenecekler arasında.

Merkez Bankası, yabancı para mevduat fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar vermiş ve kurda hafif bir oynama olmuştu. Merkez Bankası bu hamlesiyle piyasadan 2.1 milyar dolar para çekilmesinin beklendiğini belirtmişti.

Bunun yanı sıra bu haftanın gündeminde TCMB'nin düzenleyeceği iki günlük yatırımcı toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları da hem iki ülkenin bir dönem gerilen ancak daha sonra G-20 zirvesinde iyileşme emareleri gösteren ilişkilerinin seyri açısından izleniyor.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra NATO müttefiki Türkiye'yi Temmuz ayında çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediğini söyledi.

Dolar/TL, 23 Eylül haftasına 5.73'lü seviyelerden başlıyor. Euro 6.32'den işlem görürken spot altın fiyatı 1515 dolar, gram altın fiyatı ise 279 lirada.

Dışarıda ise ABD - Çin ticaret müzakerelerindeki öncü görüşmelerin yanı sıra yoğun veri gündemi var. ABD ve Euro bölgesi başta olmak üzere PMI verileri küresel resesyon endişelerinin bulunduğu bir ortamda önem arz ediyor.

ABD tüketici güveni ve 2. çeyrek büyüme verileri de piyasanın gündemindeki diğer önemli maddeler.