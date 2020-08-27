Hafta başında 7.40 üzerine çıkarak tarihi rekorunu yenileyen dolar/TL, güne düşüşle başladı.

Dün 7.3680'den kapanan kur, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole konuşması öncesi alağı yönlü hareketine devam ediyor.

Konuşma öncesi dolar küresel olarak değer kaybederken dolar endeksi yeniden 93'ün altına geriledi. 27 Ağustos sabahı dolar/TL 7.3590'dan işlem görüyor. Euro/TL 8.71, gram altın fiyatı ise 459 TL seviyesinde.

Piyasalarda bugün Jackson Hole sempozyumunun yanı sıra ABD işsizlik başvuruları izlenecek. İçeride ise TCMB'nin PPK özeti ve geleneksel repo ihaleleriyle yaptığı sıkılaşma adımları izleniyor.