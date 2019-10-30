Dolar, Fed öncesi yukarı yönlü

30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel piyasalarda faizler ve jeopolitik tansiyon düşüş trendindeyken gözler bu gece açıklanacak Fed'in faiz kararı ve daha da önemlisi parasal genişlemeye dair mesajlar olacak.
Analistler piyasalarda 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığı belirtilirken bir süredir repo piyasasıyla likiditeyi artıran Fed'in metindeki mesajları beklenecek.
Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını 16'ya karşılık 403 evet oyu ile onayladı.
Tasarıda Barış Pınarı Harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım öngörüyor ve ayrıca Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.
30 Ekim sabahına dolar 5.75 üzerinde başlarken euro da tekrar 6.40 sınırına dayandı.
Fed ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra piyasaların bir diğer önemli gündemi ise Merkez Bankası'nın yarın İstanbul'da yapacağı yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı. TCMB'nin İstanbul Şubesi'nde yapılacak toplantı saat 10:30'da gerçekleşecek, raporu Başkan Murat Uysal sunacak.
Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.
Bankacılar her ne kadar bugünden TL'de bir tepki oluşmasa da enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği dönemde reel faizlerin düşük kalma riskine dikkat çekiyorlar. Dün de bir işlemci "Eğer TCMB bizim hesapladığımızın çok ötesinde bir enflasyon düşüşü beklemiyor ise bu faiz indirimi TL için önemli bir risk oluşturabilir. Ancak bu riski piyasa bugünden fiyatlamayı tercih etmiyor" demişti.
Hatırlanacağı üzere TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL'deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim'de 250 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmişti.
PPK kararı öncesi 5.75'in altında işlem gören dolar/TL , beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905'e kadar yükselse de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin tezlerinin kabul görmesi ve jeopolitik gerginliğin azalmasıyla kur 29 Ekim öncesi kur yeniden 5.75 TL altına gerilemişti.
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