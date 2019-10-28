Dolar son dakika... Dolar, Fed haftasında aşağı yönlü! 28 Ekim dolar kuru ne kadar?

Dolar/TL, Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere jeopolitik gelişmelere odaklı oynaklığını güvenli bölge üzerinde ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar sonrası geride bırakırken yeni haftaya Fed gündemiyle giriyor.

Son 2 toplantısında 50 baz puan faiz indiren Fed'in çarşamba günü sona erecek bu toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Fed açıklamalarında "döngü ortası ayarlama" olarak sigorta mahiyetinde açıklamasıyla yapılan indirimlere bir yenisinin eklenmesine dair beklenti yüzde 94'e çıktı. TCMB de geçen hafta değişen jeopolitik iklim ve piyasa koşullarıyla beklentilerin üzerindeki 250 baz puanlık faiz indiriminde bulunmuştu.

28 Ekim haftasına dolar, 5.77 TL seviyesinde güne başlıyor. Euro 6.39 ve sterlin de 7.39 dolaylarında seyrediyor. Altın cephesinde ise 1500 doların üzerindeki spot fiyatlama sürüyor.

Piyasalar açısında Fed'in toplantısındaki asıl merak konusu ise QE olarak konuşulan parasal genişlemeye dair mesajlar olacak. Fed ismini koymasa da son toplantının ardından repo üzerinden piyasayı gecelik olarak fonlamaya başlamıştı. Fed'in kararı öncesi ABD büyüme rakamları ve istihdam raporu da öne çıkan diğer veriler.

Euro bölgesinde ise Draghi ve Lagarde'ın görev değişimi sonrası açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi izleniyor.

Piyasalardaki bir diğer önemli gündem maddesi ise Brexit. Bu hafta başında AB, Brexit ertelemesi üzerinde karar verecek. Başbakan Boris Johnson ise 31 Ekim çıkış tarihine kadar çıkış anlaşmasına parlamentodan onayı almakta başarısız olduktan sonra 12 Aralık için erken seçim hazırlığı yapıyor.