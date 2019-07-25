Dolar son dakika!Dolar faiz kararı öncesi hareketli! 25 Temmuz döviz kuru, dolar ne kadar - Haberler

Dolar/TL cephesinde gözler dün başlayan TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında. Saat 14:00'da açıklanacak kararda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılabileceği beklentisi ve 98 puana yaklaşan dolar endeksiyle TL'de bir miktar olumsuz fiyatlama yaratıyor.

Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının önümüzdeki iki haftada gerçekleştirecekleri faiz kararlarına odaklanmış durumda.

Hafta başında 5.70 üzerine çıkan dolar kuru, dün 5.7370 seviyesine kadar yükseldikten sonra 25 Temmuz günü 5.7172 TL'de.

TCMB, Fed ve bir ihtimal de ECB'nin Temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez bankalarının gevşek para politikalarını koruyacaklarına hatta güçlendireceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın, para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB'den 25 Temmuz'da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Analistler TCMB'nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.

Bankacılar Fed faiz indirimi beklentilerinin bu ay için 50'den 25 baz puana doğru gerilediğini, ECB'nin ise bu ay bir faiz indirimine gitmek yerine sonraki toplantıya yönelik indirim sinyali vermekle yetinebileceğini dün de belirtiyorlardı.

Bankacılar daha önce küresel faizlerde keskin düşüş beklentisiyle sert değer kazançları yaşayan gelişmekte olan ülke para birimlerindeki iyimserliğin bu risklerle son günlerde bir miktar azalttığına dikkat çekiyorlar.

TL cephesinde ABD ile ilişkilerin seyri dikkatle izleniyor, dışarıda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD'de şirket bilançoları izleniyor.

Piyasaların hafta boyunca izleyeceği diğer verilerde ise ABD 2. çeyrek büyüme rakamları ve konut satışları var. Almanya'nın son 7 yılın en kötüsü gelen PMI verisi sonrası euro/dolar paritesi 1.11'li seviyelere indş