03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, dün jeopolitik risklerle olumsuz etkilenen risk iştahı nedeniyle 5.75 seviyesini test etti. Sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin füze denemesi ve önceki gün Türkiye'nin Suriye'de ABD ile işbirliği olmadan girişeceği askeri operasyon ihtimalinin güçlenmesi ve akabinde ilişkilerin bozulabileceği endişesiyle yaşanan yükseliş akşama doğru terse döndü.
Gelişen ülke paraları üzerindeki satış baskısının hafiflemesiyle, TL de kayıplarının bir kısmını geri alırken Suriye'de güvenli bölge sağlanmasıyla ilgili ABD ile uzlaşamayan hükümetin adımları izleniyor.
Analistler dolar/TL'nin 200 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra 5.65 - 5.75 bandına sıkıştığını ve bandın aşılması için 5.80 üzerinde birkaç gün kalıcı seviyelerin görülmesi gerektiğini belirtiyor.
3 Ekim günü dolar/TL 5.7055 ile başlarken, euro 6.26'den el değiştiriyor. Spot altın ise 1500 dolar civarında dalgalanıyor.
Piyasaların gündemindeki bugünün birinci ajandası TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi. Piyasa anketlerine göre TÜFE'nin eylül ayında 1.5 puan civarı artması ancak geçen yıl yaşanan kur şoku sonrası bir önceki yıl yüzde 6 üzerinde artan enflasyonun yıllık bazda tek hanelere inmesi bekleniyor. Açıklanacak enflasyon ve trend, önden yüklemeli 750 bp faiz indiren Merkez Bankası'nın bir sonrası toplantısı için de belirleyici.
Öte yandan, piyasalar gece Trump yönetiminin Avrupa Birliği'nin uçak sanayi, tarım, alkollü içkiler, tekstil başta olmak üzere 7.5 milyar dolar değerinde çeşitli ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileriyle tanıştı.
Ticaret savaşlarının Çin'den AB'ye taşınması sonrası piyasaların risk iştahı takip edilirken Asya ve ABD borsaları sert düştü.
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