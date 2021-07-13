Dolar bayram öncesi düşüşte

Haftaya 8.67 seviyesinden başlayan dolar kuru bayram öncesi gelen satışlarla düşüşe geçti. Dün 8.62 seviyesine kadar inen kur, 13 Temmuz sabahına 8.63'lerde başlıyor. Analistlerde dolar kurunda aşağı yönlü kırılım için 8.64 altını kalıcı olup olmadığının önemine dikkat çekerken gözler TCMB'ye çevrildi.

Enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ederken piyasada TCMB'nin faiz indirimine başlaması beklenmiyor.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve hazine ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ABD enflasyon verisi beklenecek.