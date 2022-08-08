Dolarda son durum

Geçen hafta ağırlıklı olarak 17.85 - 18 TL bandında hareket eden dolar kuru yeni haftaya 17.95 seviyesinde yatay başlıyor.

Yurt dışında jeopolitik riskler ve Fed üyelerinin açıklamaları izlenirken içeride bugün Hazine ihaleleri izlenecek.

Ağustos ayının ilk borçlanmasına çıkacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Bir önceki 5 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 19.57 seviyesinde gerçekleşmişti