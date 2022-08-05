Dolarda son durum

Dolar kurundaki yükseliş trendi küresel piyasalardaki risk iştahının artmasıyla yatay seviyeye gelirken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS seviyesinin 850 üzerinden 750'lere gerilemesiyle dolar/TL haftanın son gününde 17.94 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün ABD istihdam verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Soçi'de yapacağı görüşme izlenecek.

Analistler enflasyondaki yukarı yönlü baskı ve para politikasında değişikliğin öngörülmemesinin TL üzerindeki baskıyı hafifletmediğini belirtiyor.