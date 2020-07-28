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Dün akşam kurlarda olağanüstü hareketler yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken TL'de ani ve sert bir değer kaybı yaşandı.

Dolar dün akşam saatlerinde kısa bir süreliğine 6.96 lirayı aştı. Ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Dolar/TL yeni güne ise 6.88'den başladı.

Euro ise dün akşam TL karşısında 8.2178 ile yeni tarihi zirvesini gördü ancak bu seviyede çok kısa bir süre kaldı. Euro/TL yeni güne 8.07'den başladı.

Dün gece bu hareketleri açıklayabilecek bir haber veya veri akışı olmadı. Yarınki Fed faiz kararına kadar da piyasaları etkileyebilecek çok önemli bir veri açıklanmayacak.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Bunun yanında ABD-Çin arasında artan gerilim ve koronavirüs salgınında giderek yükselen yeni dalga endişeleri piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Dün altının ons fiyatı 1.944 dolar ile rekor kırarken, akşam saaatlerinde kurlardaki yükselişle gram altın 436 lira ile TL bazında yeni zirvesini gördü. Sabah saatlerinde ise 430 liraya geriledi.