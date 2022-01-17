Dolar TL kuru 17 Ocak Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Haftayı 13 lira 51 kuruş seviyelerinden kapatan dolar TL kuru, yeni haftanın ilk iş gününde Uzak Doğu piyasalarının açılmasıyla birlikte 13 lira 65 kuruş seviyesini gördü. Burada tutunamayan kur, kısa süre içerisinde 13 lira 55 kuruş seviyelerine geriledi.

Peki, dolar neden yükseliyor? Dolar bugün en kadar, kaç TL? İşte canlı 17 Ocak döviz kuru sayfası...

Dolar TL kurunda gözler ABD Merkez Bankası FED'in 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Karar öncesi yaşanan, özellikle sabah saatlerindeki ani yükselişler ise yurt dışı kaynaklı ve geçici hareketlenmeler olarak görülüyor. Gün içerisinde dolar kurunda hızlı değişimler yaşanması halinde sizlerle paylaşacağız.

Öte yandan dolar başta olmak üzere güncel kur bilgisini aşağıdaki tablo üzerinden takip edebilirsiniz.