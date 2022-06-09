Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan ve geçtiğimiz gün 17 TL sınırını aşan Dolar, bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar'daki hızlı yükseliş beraberinde "Dolar neden yükseliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolardaki yükselişte enflasyon oranları ve tarım dışı istihdam verileri etkili oldu. ABD'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından mayısta yüzde 8.3'e çekildi. Mayısta bir gerileme kaydedilse de yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Bunun yanında geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın 390 bin yükseldiği açıklandı. Bu artış 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

FED'DEN SIKILAŞTIRMA BEKLENİYOR

Beklentinin üzerinde seyreden enflasyonun üzerine işgücü piyasasındaki güçlü performans eklenince Fed'in önümüzdeki toplantılarda daha agresif sıkılaşma adımları atabileceğine yönelik beklentiyi artırdı. Fed'in sıkı para politikasında agresifleşme beklentisi dolarda yukarı yönlü ivmeyi hızlandırdı.

Bu da son 2 günde dolar endeksinin yüzde 0.5 yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e yükseldi. Tüm bunların etkisiyle birlikte dolar TL'nin de aralarında bulunduğu birçok para birimi karşısında yükselişe geçti.