Dolar ne kadar? Dolar TL kuru Amerikan Merkez Bankası FED tarafından açıklanan faiz kararı sonrasında bugün öğle saatlerinden sonra dolar TL kuru yukarı yönlü seyre geçti. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 4 Kasım dolar TL kuru...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası, federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekim ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının yüzde 0-0,25’te bırakılması yönündeydi.

Yapılan açıklamaya göre Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.

Fed, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği kaydedildi.

Alınan karar sonrasında tüm dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye piyasalarında da dolar TL değer kazandı.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Güne 9,64 lira seviyesinde başlayan dolar TL kuru öğle saatlerinden sonra yükselişe geçti ve 9 lira 75 kuruşa kadar yükseldi. Saat 17.00'e kaydedilen verilere göre dolar 9 lira 91 kuruştan işlem görüyor.