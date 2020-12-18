İstanbul serbest piyasada dolar 7,7140 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7120 liradan alınan dolar, 7,7140 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4950 lira olmuştu.

18 ARALIK DOLAR KURU