Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,8510'dan işlem görüyor.
Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 6,8510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,7230'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,5465'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1272 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI NE KADAR?
23 Haziran güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
6,8500
6,8510
Avro
7,7180
7,7190
Sterlin
8,5110
8,5530
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