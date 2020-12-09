Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8340 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,7918, en yüksek 7,8486 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8191'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,5060'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4715'ten satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve JOLTS açık iş sayı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

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