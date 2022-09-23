ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası dolar 18.32 - 18.33 bandında seyreden dolar TL kuru geçtiğimiz gün TCMB'nin faiz kararı öncesinde 18.38 TL seviyesine kadar yükselen dolar kuru karar sonrası seviyesini korudu. Haftanın son iş günü yani bugün ise dolar kuru yükselişe geçti. Peki, dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor? İşte merak edilenler...