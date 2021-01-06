Dolar 7,3890 liradan, euro ise 9,0880 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 7,3870 liradan alınan dolar, 7,3890 liradan, 9,0860 liradan alınan euro ise 9,0880 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,41 liradan, euro ise 9,09 liradan satılmıştı.

6 OCAK DOLAR KURU