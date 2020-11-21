Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıkladığı faiz kararı sonrası döviz kurlarında önemli gelişmeler yaşanmıştı. Yabancı para birimleri karar sonrası sert düşüş yaşarken dolar 7,70’lerden 7,50’lere kadar düşmüştü. Bugün dolar kuru 7,62 liradan işleme alınıyor.

Karar sonrası kısa süreli olarak 9 lira seviyesinin altına inen euro kuru ise hafta sonuna 9,05 lira seviyesiyle girdi. Zirve döneminde 11 lira seviyelerine kadar çıkan İngiliz Sterlini ise şu an 10,15 lirada konumlanmış durumda. İşte 21 Kasım döviz kurları...

21 KASIM DÖVİZ KURLARI

İngiliz Sterlini 10,15 TL

Amerikan Doları 7,62 TL

Euro 9,05 TL

İsviçre Frangı 8,35 TL

Japon Yeni 0,07 TL

Suudi Arabistan Riyali 2,02 TL

Norveç Kronu 0,84 TL

Danimarka Kronu 1,20 TL

Avustralya Doları 5,55 TL

Kanada Doları 5,80 TL

İsveç Kronu 0,88 TL