Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. 3 Aralık 2021 Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 3 Aralık Güncel dolar kuru...

3 ARALIK DOLAR KURU

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 13,7400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 değer kazanarak 15,5020'den, sterlin/TL yüzde yatay seyirle 18,2330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

DOLAR NE OLUR?

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan ve Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 artış ile tahminleri aştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.