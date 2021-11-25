Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Kasım dolar TL kuru sabahın ilk saatleriyle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.

Özellikle geçtiğimiz Salı günü fiyatlarda yaşanan yükseliş sonrası gözler güncel kur bilgisine çevrildi. Peki bugün dolar ne kadar, kaç TL?

Merak edenler için kurdaki son durumu haberimizde derledik. İşte güncel dolar TL kuru...

Dolar saat 08.50'de kaydedilen verilere göre 11 lira 95 kuruştan işlem görüyor.