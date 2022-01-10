Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolar TL kuru güne yatay seyirle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar kaç TL? Merak edenler için detayları ve güncel döviz kurunu haberimizde derledik.

Geçtiğimiz haftayı 13.80'den kapatan dolar TL kuru yaklaşık yüzde 0,20 değer kaybıyla güne 13.77 liradan başladı.

Saat 13.20'de kaydedilen güncel verilere göre ise dolar 13.76 lira alış ve 13.78 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYIN