Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 8,4520'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,9990'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,0840'tan satılıyor.
ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden 264, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı.
ABD Merkez Bankası (Fed),dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed kararı sonrası düşüş eğilimini devam ettiren ve yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 92,4'e kadar gerileyen dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 92,6 seviyesinde dengelendi.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE),dünkü kararı sonrası yüzde 1,2 değer kazanarak 1,3145'e çıkan sterlin/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,3121 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1830'dan alıcı buluyor.
DOLAR KURU NE OLACAK?
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın devam eden teşvik beklentilerinin, küresel risk iştahının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirten analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
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