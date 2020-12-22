Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,368 ve 1,401 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.70 düşüşle 1,384.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.74, BIST Mali Endeks yüzde 1.87, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.18 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6391 lira ve en yüksek 7.6651 lirayı gördükten sonra, 7.67 - 7.68 lira aralığında,

- euro en düşük 9.3486 lira ve en yüksek 9.3811 lirayı gördükten sonra, 9.37 - 9.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2389 lira ve en yüksek 10.3127 lirayı gördükten sonra 10.27 - 10.28 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22156 - 1.22508 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22158 düzeyindeydi.

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