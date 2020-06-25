Dolarda son durum

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Dolar yaklaşık 10 gündür 2020'de alışık olmadığımız bir istikrarla 6.85 lira civarında seyrediyor. Zaman zaman aşağı ya da yukarı yönlü hareketler yaşansa da bunlar çok sınırlı oldu.

Dolar perşembe gününe de 6.8554'ten başladı.

Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez Bankası 2020 yılında bugüne kadar toplam 375 baz puan indirime gitti.

Bugün için de ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık faiz indirimi geleceği yönünde. Karar 14.00'da açıklanacak.