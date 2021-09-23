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Dün Fed'in faize dokunmamasının ardından bugün piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karara çevrildi.

Fed faize dokunmasa da tahvil alımlarında azaltım için kapıyı araladı. Dünkü karar metninde ''İstihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam ederse, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir'' denildi.

Bu açıklamanın ardından dolar/TL düşük hacimli piyasada 8.63'ten 8.65'e yükseldi. Yani Fed'in kurda büyük etkisi olmadı.

Dolar yeni güne de 8.66 liradan başladı.