Dolarda son durum

Dolarda dün yine hareketli saatler yaşandı. Dolar dün sabah 13.80'i görmesinin ardından günü 13.50 liranın altında kapamıştı.

Dolar yeni güne ise 13.56 liradan başladı. Öğleden sonra 13.70 liranın üzerine çıktı.

Geçen haftanın aksine dün Merkez Bankası'ndan kura herhangi bir müdahale gelmedi. Geçen hafta 2 kez dolar 13.90 liraya yaklaştığında Merkez, doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu.

Bu sebeple yükseliş durumunda analistler yeniden gözlerin bu artık kritik kabul edilen seviyeye çevrileceğini belirtti.