ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artmasıyla geçen hafta dolarda zayıflama yaşandı. Tarım dışı istihdamın 720 bin civarında artması beklenirken sadece 235 bin kişi yükseldi.

Dolardaki zayıflama yeni haftaya da taşınırken dün dolar/TL 8.32'den 8.28'e geriledi.

Dolar yeni güne ise 8.29 liradan başladı.