Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi dün 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL'de de buna paralel bir gerileme yaşandı. Dolar dünü 8.27 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 8.29 liradan başladı.

Bugün piyasaların gözü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Söz konusu veri ABD ekonomisinin toparlanma hızına dair fikir verirken, Fed'in varlık alım programında azaltıma ne zaman gideceğine dair de tahminlerin netleşmesine katkıda bulunacak.