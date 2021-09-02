Dolar/TL dün 8.38'den başladığı günü 8.27'den kapatmıştı. Bu düşüşte doların küresel olarak zayıflamasının yanında yüzde 21.7 gelen 2. çeyrek büyüme oranı etkili oldu.

Gece saatlerinde se düşük hacimli piyasada hafif bir yükseliş yaşansa da 8.30 aşılmadı.

Dolar yeni güne de 8.29 liradan başladı.