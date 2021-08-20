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Dün dolar 8.46 liradan 8.53 liraya kadar yükseldi. Yükseliş Merkez Bankası PPK özetleri yayımlanmadan önce gerçekleşti. PPK özetlerinin kurda önemli bir etkisi olmadı.

Dolar yeni güne 8.52 liradan başladı.

Doların güçlenmesinde son yayımlanan Fed tutanaklarında Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin mevcut varlık alım programının ekonomiyi desteklediğini vurgulaması etkili oldu.

Bunun yanında dünyada delta varyantıyla artan yeni koronavirüs vakaları da endişeyle takip ediliyor.