Geçen pazartesi 8.66'ya kadar yükselen dolar/TL cuma 8.52'ye gerilemişti.

Dolar yeni haftaya 8.55 liradan başladı.

Dünya bir yandan delta varyantıyla beraber yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakalarını takip ederken diğer yandan Afganistan'da yaşanan güç değişimine odaklanmış durumda.