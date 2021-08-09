Dolar, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları ve ABD'de istihdam verisinin beklenenden olumlu gelmesiyle 8.65 lirayı zorlamıştı.

Dolar yeni haftaya da 8.63 liradan başladı.

Analistler 8.63'ün üzerinde kalıcı bir duruşun 8.72 liralık seviyeyi gündeme getirebileceğini belirtti.