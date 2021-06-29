Dolar/TL dün 8.76'dan 8.68'e kadar düşmüştü.

Dolar yeni güne de 8.69'dan başladı.

Dünyada piyasaların gözü son günlerde artan koronavirüs vakalarına çevrildi. Hem Uzakdoğu hem de Avrupa'da yeni vaka sayılarının artması ekonomik toparlanma hızına yönelik endişelerin artmasına sebep oluyor.