Dolarda son durum

Dolar/TL'de dün bir dalgalanma yaşansa da 8.67'den başladığı günü 8.65'ten kapamıştı.

Dolar yeni güne de 8.66 liradan başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de şu ana kadar hafta boyunca yatay bir seyir izledi.

Bugün Merkez Bankası, PPK toplantısı özetlerini yayımlayacak. Burada muhtemel faiz indiriminin zamanlamasına dair ipuçlarına bakılacak.