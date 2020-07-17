Dolarda son durum

Dolar 2 hafta 6.86-6.87 aralığında hareket etmesinin ardından dün 6.86'nın altına gerilemişti.

Dolar/TL yeni güne de 6.8580'den başladı.

Piyasaların seyrini koronavirüs salgını ve ABD ile Çin arasında artan gerilim belirlemeye devam ediyor.