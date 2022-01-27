Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Ocak 2022 Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 27 Ocak Güncel dolar kuru...

27 OCAK DOLAR KURU

27 Ocak saat 11:00 itibariyle 1 dolar 13,60 liradan işlem görüyor.