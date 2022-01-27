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Haberler Merak Edilenler Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 27 Ocak 2022 Son dakika 1 dolar kaç lira oldu?

Dolar kuru ne kadar, kaç lira oldu? 27 Ocak 2022 Son dakika 1 dolar kaç TL?

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gözler bir kez daha dolara çevrildi. FED faiz kararının belli olmasının ardından vatandaşlar; dolar ne kadar oldu, dolar düştü mü yükseldi mi aramaları yapmaya başladı. Peki, 27 Ocak Perşembe günü itibariyle dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç tl?

27.01.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 27 Ocak 2022 Son dakika 1 dolar kaç lira oldu?

Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Ocak 2022 Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 27 Ocak Güncel dolar kuru...

27 OCAK DOLAR KURU

27 Ocak saat 11:00 itibariyle 1 dolar 13,60 liradan işlem görüyor.

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