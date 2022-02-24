Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Rusya Ukrayna savaşı sonrası anlık dolar kuru!

Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatı sonrasında gelişen ülke para birimleri risk iştahının kapanmasıyla düşüşe geçti. TL'deki düşüş erken işlemlerde sınırlı kalsa da piyasalar açıldıktan sonra dolar kurunda yükseliş başladı. Peki, güncel Dolar kuru ne kadar? İşte Dolar/TL son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 13,8221'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,8750'den işlem görmeye başladı. Dolar yükselişini sürdürürken saat 09:20 itibarıyla dolar kuru 14,07'den işlem görüyor.

1 DOLAR KAÇ TL?