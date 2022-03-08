Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 8 Mart dolar kuru canlı takip sayfası! 1 dolar kaç TL ediyor?

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 8 Mart 2022 itibarıyla dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte 8 Mart Salı güncel dolar kuru...

8 MART 2022 DOLAR KURU

8 Mart saat 10:00 itibariyle 1 dolar 14,48 liradan işlem görüyor.