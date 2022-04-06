Haftanın ikinci gününde gün içinde en yüksek 14,76 olan dolar kuru güne %0,12 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte, 6 Nisan Çarşamba günü güncel dolar kuru...

6 NİSAN 2022 DOLAR KURU

6 Nisan Salı saat 10.00 itibarıyla 1 dolar 14,72 liradan işlem görüyor.