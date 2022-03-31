Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 31 Mart dolar kuru

Gün içinde en yüksek 14,67 olan dolar kuru güne %0,10 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte 31 Mart Perşembe günü güncel dolar kuru...

31 MART 2022 DOLAR KURU

31 Mart Perşembe saat 13.00 itibarıyla 1 dolar 14,67 liradan işlem görüyor.