Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 14 Mart dolar kuru canlı takip sayfası! 1 dolar kaç TL ediyor?

1 dolar kaç TL ediyor? Piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafında araştırılıyor. 14 Mart Pazartesi dolar kuru vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

14 MART 2022 DOLAR KURU

14 Mart Pazartesi saat 09.40 itibarıyla 1 dolar 14,88 liradan işlem görüyor.