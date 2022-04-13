13 Nisan Çarşamba gününde gün içinde en yüksek 14,60 olan dolar kuru güne %-0,10 düşüş ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda sakin seyir sürüyor. İşte, 13 Nisan Çarşamba günü güncel dolar kuru...

13 NİSAN 2022 DOLAR KURU

13 Nisan Çarşamba saat 11.30 itibarıyla 1 dolar 14,58 liradan işlem görüyor.