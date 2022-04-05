Haftanın ikinci gününde gün içinde en yüksek 14,71 olan dolar kuru güne %0,18 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte, 5 Nisan Salı günü güncel dolar kuru...

5 NİSAN 2022 DOLAR KURU

5 Nisan Salı saat 10.00 itibarıyla 1 dolar 14,70 liradan işlem görüyor.