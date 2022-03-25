Dolar kuru bugün ne kadar? 25 Mart dolar kuru canlı takip ekranı!

Gün içinde en yüksek 14,85 olan dolar kuru güne %0,07 artış ile başladı. Ukrayna- Rusya savaşı, FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ardından dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte 25 Mart Cuma günü güncel dolar kuru...

2022 DOLAR KURU (25 MART)

25 Mart Cuma saat 13.45 itibarıyla 1 dolar 14,83 liradan işlem görüyor.