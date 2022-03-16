Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Mart dolar kuru canlı takip sayfası! 1 dolar kaç TL ediyor? İşte detaylar...

Piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafında araştırılıyor. 16 Mart Çarşamba dolar kuru vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, "1 dolar kaç TL ediyor?" "Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?" İşte, 16 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

2022 DOLAR KURU (16 MART)

16 Mart Çarşamba saat 12.30 itibarıyla 1 dolar 14,70 liradan işlem görüyor.